Sbalzato cavalcavia dopo investimento, grave giovane a Viareggio

Grave incidente intonro alle 14:30 a Viareggio (Lucca). Un giovane che era a piedi sul cavalcavia Barsacchi e' stato investito da un'auto Nissan condotta da una donna: nel violento impatto e' stato sbalzato finendo in un campo sottostante, cadendo da un'altezza di circa sei metri. Soccorso da un'ambulanza della Croce Verde intervenuta con l'automedica è stato poi trasportato con l'elicottero Pegaso in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa. Portato in ospedale, al Versilia, anche la conducente dell'auto con una ambulanza della Misericordia.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia municipale di Viareggio per i rilievi e anche due agenti della polstrada fuori servizio. A seguito dell'incidente il cavalcavia è rimasto chiuso in entrambi i sensi di marcia.





