Ricercato da 9 anni arrestato al Brennero

Gli agenti della Polizia hanno arrestato lunedì 20 gennaio scorso, nella stazione di Brennero, un cittadino albanese di 64 anni ricercato dall'Autorità Giudiziaria di Firenze da circa 9 anni. L'uomo era in procinto di uscire dal Paese a bordo di un treno internazionale diretto in Germania, ma ha trovato gli agenti della Polizia ferroviaria, impegnati nei controlli ai viaggiatori in transito.

Sorpreso dalla presenza della pattuglia, ha cercato invano di mantenere la calma e nascondere il proprio nervosismo per evitare il controllo, ma è stato comunque identificato. Gli accertamenti alla banca dati hanno rivelato che, oltre ad essere pregiudicato, l'uomo era ricercato dal giugno 2015 a seguito di una misura restrittiva emessa dalla Procura generale presso la Corte d'Appello fiorentina, tuttora valida fino al termine dei 10 anni, e doveva ancora scontare 1 anno, 7 mesi e 24 giorni di reclusione.

Approfondendo gli accertamenti, i poliziotti hanno potuto ricostruire l'antefatto, scoprendo che lo straniero, scarcerato anticipatamente a marzo 2015, era stato espulso dal territorio italiano in sostituzione della pena residua ancora da scontare, e non avrebbe dovuto fare rientro in Italia prima dello scadere dei 10 anni, come prescritto dalla legge.

L'uomo, senza fissa dimora, era consapevole delle condizioni imposte e ha fornito piena collaborazione nei confronti degli operatori Polfer che lo hanno tratto in arresto, informando anche la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, competente per territorio. Al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Bolzano a disposizione dell'Autorità Giudiziaria toscana.





