Nave incagliata a Massa, il sindaco: 'Siamo preoccupati per tempi lunghi'

"La nostra speranza è che la soluzione possa arrivare in tempo utile per evitare che la stagione estiva, che comunque non è lontana, non debba subire danni conseguenti". E' quanto ha detto oggi il sindaco di Massa (Massa Carrara) Francesco Persiani davanti al pontile di Marina di Massa dove martedì sera si è incagliata la nave cargo .

"E' evidente che la preoccupazione di avere questa situazione per diversi mesi c'è. Gli armatori hanno dichiarato di voler risolvere la questione nel più breve tempo possibile, ma sappiamo che sono questioni molto complesse, quindi non mi faccio delle illusioni", ha ammesso.

E poi la conta dei danni: "Avevamo speso più di 200mila euro per rimettere a posto il pontile e la parte più importante della terrazza è andata distrutta". Tuttavia, ha concluso, "reagiremo. Noi come città siamo in grado di risollevarci e supereremo anche questo momento".

Era in programma alle 13 di oggi una riunione per l'intervento di svuotamento dei serbatoi della nave Guang Rong, il mercantile che nella serata di martedì scorso è andato a sbattere contro il pontile turistico di Marina di Massa (Massa Carrara), incagliandosi e distruggendo la rotonda. E' quanto si apprende dal Comune di Massa.

Alla riunione partecipa insieme al Comune la ditta incaricata delle operazioni di svuotamento di circa 102 tonnellate di gasolio, questo il tipo di carburante che è stato confermato essere nei serbatoi: da valutare per l'intervento meteo e condizioni del mare e anche le condizioni della nave e la sua inclinazione, per evitare sversamenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA