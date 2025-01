Nuova perturbazione in arrivo in Toscana e nuova allerta meteo. La protezione civile della Toscana ha emesso per domani, venerdì 31 gennaio, un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e temporali forti. L'allerta interesserà tutta la fascia costiera, con le aree a immediato ridosso e le isole dell'arcipelago, dalle 10 di domattina fino alla mezzanotte.





