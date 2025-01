Florence Biennale, premio a Tim Burton e mostra del regista

Sarà assegnato al regista e artista americano Tim Burton, il prossimo 21 ottobre, il premio internazionale Lorenzo il Magnifico" alla carriera, in occasione della XV Florence Biennale - Mostra internazionale d'arte contemporanea e design, che si terrà dal 18 al 26 ottobre alla Fortezza da Basso di Firenze, con il tema 'The Sublime essence of light and darkness. Concepts of dualism and unity in contemporary art and design' (La sublime essenza della luce e dell'oscurità. Concetti di dualismo e di unità nell'arte contemporanea e nel design).

"Sono molto onorato di essere il nuovo destinatario" del premio alla carriera, "unendomi alla lista di artisti straordinari premiati in passato - queste le parole del regista come riportato in una nota di Florence biennale -. Questo riconoscimento mi dà anche la possibilità di creare una mostra a Firenze per la Biennale, e non vedo l'ora di esplorare il tema di quest'anno su dualismo e unità attraverso la mia arte e riflettere su quegli opposti che non esistono l'uno senza l'altro: luce e oscurità, bene e male, ordine e caos".

Le motivazioni del comitato curatoriale sono state anticipate dal direttore generale della mostra Jacopo Celona: "Il premio è il riconoscimento di Florence Biennale a uno degli artisti più importanti dei nostri tempi per il suo straordinario lavoro artistico che abbraccia disegno, grafica, animazione stop-motion e produzione cinematografica. Attraverso le sue opere, Tim Burton ha rivoluzionato la prospettiva che vede l'oscurità come sinonimo di male, facendo emergere nuovi concetti di bellezza grazie a visioni magiche e poetiche, abbattendo stereotipi legati ai dualismi e promuovendo una profonda comprensione della natura umana e delle connessioni tra il nostro limitato e fragile mondo terrestre e l'immensità dell'universo: una nuova prospettiva immateriale, spirituale, trascendentale, capace di dare consapevolezza emotiva dell'infinito, che configura le sue opere come espressione artistica di assoluta straordinarietà e come eredità culturale duratura sia per la comunità artistica, sia per il pubblico globale".



