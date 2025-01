Crollano il tetto e un solaio, tutti illesi nell'Empolese

Intervento dei vigili del fuoco stasera a Cerreto Guidi (Firenze) per il crollo del tetto di una casa da ristrutturare, piano terra e primo piano. Dai controlli non risultano persone coinvolte. Il tetto è crollato sul solaio del primo piano, distruggendo anche quest'ultimo. I vigili del fuoco in via precauzionale hanno evacuato una famiglia che vive nell'unità immobiliare attigua e valutano le lesioni che l'evento potrebbe aver causato allo stabile. Verifiche tecniche in corso.



