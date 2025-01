Spaccio droga in porto Livorno, latitante arrestato al treno

La guardia di finanza ha arrestato, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, un 40enne tunisino, latitante, condannato a 6 anni e 8 mesi di reclusione per reati legati al traffico e allo spaccio di stupefacenti commessi alcuni anni fa a Livorno. L'uomo, condannato in via definitiva, ad inizio 2024 si era allontanato dall'Italia, rendendosi irreperibile, per sfuggire alla condanna. Le ricerche dell'uomo da parte dei finanzieri hanno portato all'emissione di un mandato di arresto europeo, e i militari livornesi hanno poi individuato il 40enne a Napoli.

L'uomo è stato rintracciato e bloccato alla stazione centrale partenopea mentre era in attesa di prendere un treno diretto a nord. E' stato poi portato nel carcere di Poggioreale per scontare la condanna. Negli anni scorsi il 40enne si era reso protagonista a Livorno, insieme ad altri soggetti, di molteplici cessioni di droga a marittimi del porto. In particolare le indagini avevano consentito di disarticolare una banda composta da una dozzina di persone dedite notte e giorno alla cessione di oltre 300 dosi tra cocaina, hashish ed eroina. L'operazione ebbe il suo momento cruciale il 24 e 25 luglio 2017, quando i finanzieri livornesi eseguirono un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 10 persone e sequestrando oltre mezzo chilo di varie sostanze (cocaina, hashish, eroina, e metadone), e 12.000 euro in contanti.



