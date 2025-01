Giocattoli insicuri, sequestrati oltre 2 milioni pezzi a Prato

Sequestrati dalla guardia di finanza oltre 2 milioni di articoli tra giocattoli, stickers, fermagli, articoli di cartoleria e portachiavi con effigi di cartoni animati, privi dei requisiti di conformità e sicurezza previsti dalle normative europee in un esercizio commerciale di Prato.

Una persona è stata segnalata all'autorità giudiziaria.

Gli articoli in vendita, il cui valore viene stimato attorno ai 3 milioni, non sarebbero risultati correttamente sottoposti alle procedure di valutazione di conformità per l'ottenimento della documentazione e del relativo marchio 'Ce' sulle confezioni.



