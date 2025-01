Incendio stamani nei locali di una ditta di Limestre, nel comune di San Marcello Piteglio (Pistoia). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della locale sede distaccata e una squadra proveniente dal comando provinciale di Pistoia con due automezzi. Non risultano persone ferite. Le cause del rogo sono in corso di accertamento. Le fiamme sono state domate nel giro di un'ora. Sono in corso operazioni di bonifica del sito e i rilievi di prassi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA