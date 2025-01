Incendio in appartamento a Firenze, 3 in ospedale

Tre persone sono state portate in ospedale per controlli dopo un incendio che ieri sera a Firenze si è sviluppato in appartamento al primo piano di un edificio composto da due livelli fuori terra.

I vigili del fuoco del capoluogo, sede centrale e distaccamento di Pontassieve, sono intervenuti alle 22.45 in via di Ripoli con due squadre e un'autoscala e hanno evacuato due persone dell'appartamento interessato dall'incendio situato al primo piano e un altro uomo che si trovava al piano superiore rimasto bloccato dai fumi della combustione che hanno invaso il vano scale. Sono stati tutti affidati al personale sanitario che li ha trasportati all'ospedale di Ponte a Niccheri, dove sono arrivati in codice giallo, per controlli. Effettuato lo spegnimento dell'incendio che ha interessato una stanza, l'appartamento è stato reso non fruibile.



