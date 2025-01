Fotografo Sestini esce dal coma e chiede dei soccorritori

Il fotoreporter Massimo Sestini è uscito dal coma, è stato estubato, riesce a respirare anche in modo autonomo e tra i primi pensieri ha chiesto, benché non possa ancora parlare molto bene, di poter contattare i suoi soccorritori per ringraziarli. Lo riferiscono i colleghi della sua agenzia aggiornando sulle sue condizioni di salute. Massimo Sestini resta ricoverato nell'ospedale di Trento dove è stato portato dopo il malore accusato nell'immersione nel lago di Lavarone.



