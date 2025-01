Social e bitcoin per compravendita droga, condannato 25enne

Un 25enne è stato arrestato a Lucca dai carabinieri della stazione di San Concordio, che hanno eseguito un ordine di carcerazione della procura di Firenze. Si tratta di un giovane italiano, che dovrà scontare una condanna definitiva a tre anni e quattro mesi per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri di Lucca, coordinate dalla locale procura, il 25enne insieme a tre coetanei aveva costituito un'organizzazione per acquistare e vendere sostanze stupefacenti. Dal 2020 al luglio 2021 il gruppo, che aveva affittato un appartamento nel centro storico di Lucca come sede operativa, comprava hashish e marijuana tramite canali Instagram e Telegram. La droga, che arrivava dalla Spagna tramite corriere nascosta in pacchi di generi alimentari, veniva pagata con bitcoin.

Successivamente, sempre su canali Telegram aperti appositamente, rivendevano gli stupefacenti, con i clienti che ricevevano direttamente a casa marijuana e l'hashish tramite il servizio postale, pagando con bitcoin; quantitativo minimo 5 grammi, per un prezzo che oscillava dai 50 ai 100 euro, in relazione alla qualità del prodotto.

Nel corso delle indagini i carabinieri hanno documentato oltre 200 cessioni di droga in ambito nazionale, per circa due chili. Il 25enne era stato arrestato a marzo 2021 insieme a due dei tre complici, mentre ritirava presso l'abitazione di Lucca un pacco contenente 600 grammi di marijuana proveniente dalla Spagna.



