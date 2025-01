Sindacati, firmata proroga cigs per 1.310 addetti Jsw Piombino

Firmato il verbale per la proroga per ulteriori 12 mesi, fino al 7 gennaio 2026, di cassa integrazione in deroga per 1310 lavoratori di Jsw Steel Italy Piombino (Livorno), di cui 500 attivi con un massimo di cassa integrazione al 90% e 810 lavoratori con centri di costo inattivi a zero ore. L'impegno di spesa complessivo è di oltre 31 milioni di euro. Lo fanno sapere i sindacati in una nota. "La firma - spiegano Fim-Fiom-Uilm - è avvenuta durante una riunione tenutasi con il Ministero cui hanno partecipato, oltre al rappresentante del Ministero del Lavoro, il Ministero del Mimit, la Regione Toscana, Arti per le politiche attive, la direzione del personale Jsw e le segreterie territoriali Fim-Fiom-Uilm affiancate dai rispettivi coordinatori Rsu, Usb e Ugl".



