Incidenti stradali, a Pisa morti ciclista e centauro

Due incidenti mortali nel giro di poche ore in provincia di Pisa nel comune di San Giuliano Terme. Questa mattina un ciclista ha perso la vita sulla statale dell'Abetone e del Brennero dopo essere stato investito da un'auto, con dinamica ancora da ricostruire.

Inutili i tentativi dei soccorritori di rianimare l'uomo.

Nel pomeriggio invece un motociclista di 56 anni di San Giuliano Terme è morto nello schianto con un'auto in località San Martino Ulmiano. Secondo una prima ricostruzione, il centauro è stato travolto da una vettura per cause ancora in corso di accertamento, finendo sull'asfalto, mentre la moto ha urtato un'altra auto in transito. Per il 56enne non c'è stato niente da fare. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia municipale di San Giuliano Terme; i tre veicoli coinvolti, ovvero le due auto e la moto, quest'ultima finita in un fossato ai lati della carreggiata, sono stati sequestrati per ulteriori accertamenti su disposizione della procura di Pisa.



