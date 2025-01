Il fatturato dei filati italiani a 2,7 miliardi, giù del -6,2%

Per la filatura italiana prosegue la dinamica negativa degli ultimi anni. Lo afferma Confindustria Moda in base a elaborazioni del suo ufficio studi economici rese note alla vigilia di Pitti Filati, la più importante fiera italiana di settore in programma alla Fortezza da Basso di Firenze dal 28 al 30 gennaio. Secondo il centro studi, per il fatturato 2024 è atteso un calo del -6,2%, raggiungendo i 2,7 miliardi di euro. Il calo ha coinvolto tutti i comparti della filatura (laniera, cotoniera, liniera). Riguardo al commercio con l'estero, per la filatura italiana si stima una perdita annua delle esportazioni nella misura del -4,1%; allo stesso tempo, le importazioni dovrebbero calare del -15,1%. Tali andamenti porterebbero il fatturato fatto con l'estero a 833 milioni di euro, mentre l'import dovrebbe scendere a 797 milioni. Anche il mercato interno risulta in peggioramento (-12,2%).

La nota di Confindustria Moda analizza il dettaglio dei primi nove mesi del 2024: le principali destinazioni dell'export di filato di lana cardato evidenziano tutte delle flessioni sull'anno precedente, ad esclusione di Hong Kong, che a fronte di una crescita del +15,4% guadagna il primo posto. Anche il fatturato estero dei filati misti chimico/lana assiste ad una perdita verso i principali mercati di sbocco: Francia e Turchia restano prima e seconda destinazione ma presentano entrambe un calo, rispettivamente del -1,9% e -17,1%. Per quanto riguarda i filati di cotone, la Germania è sempre al primo posto ma cala del -9,1%. Il principale cliente, invece, di filato di lana pettinato è la Francia, che rileva una crescita del +2,2%.





