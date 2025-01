Lazio-Fiorentina 1-2 nel posticipo della 22/a giornata della Serie A.

Parte forte la Fiorentina che capitalizza al massimo un errore in uscita della Lazio con Goosens che va al cross per Adli che da centro area, al volo, batte Provedel (11'). Arriva anche il raddoppio: lo segna Beltran (17') su assist di Dodò. Per i biancocelesti a segno Marusic (92').



