Maltempo, codice giallo per la Toscana nord occidentale. Lo ha emesso la sala operativa unificata della protezione civile regionale per rischio idrogeologico dei corsi d'acqua minori valida dalle 18 alla mezzanotte di lunedì 27 gennaio: le previsioni per domani parlano di piogge deboli nella mattinata che andranno a intensificarsi nel corso della tarda serata.

Il codice giallo riguarda in particolare Lunigiana, Versilia e Valle del Serchio.



