Giorno memoria: inediti sull'eccidio famiglia cugino di Einstein

Robinson, il settimanale culturale in edicola da oggi con Repubblica, in occasione della Giornata della memoria del 27 gennaio svela l'occultamento dell'indagine sullo sterminio in Italia della famiglia di Robert Einstein, cugino dello scienziato ebreo premio Nobel, pubblicando alcuni documenti inediti.

È uno degli episodi più misteriosi della Seconda guerra mondiale: il 3 agosto 1944 un reparto tedesco irrompe nella villa toscana di Robert Einstein, cugino del fisico Albert a cui era legatissimo. Non trovandolo, i nazisti uccidono la moglie e le due figlie di 26 e 17 anni.

Anche su sollecitazione di Albert Einstein, il comando americano - come racconta Robinson in esclusiva - manda subito sul luogo della strage una squadra speciale di detective che raccolgono gli elementi per identificare gli assassini. Ma il loro rapporto, trasmesso alle autorità italiane nel 1946, è stato deliberatamente occultato per 75 anni: è stato ritrovato, troppo tardi per punire i colpevoli, soltanto nel luglio 2021.



