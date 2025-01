Due aggressioni con coltello a Prato, un ferito è grave

Due accoltellamenti si sono verificatisi la notte scorsa a Prato, feriti in entrambi i casi cittadini di nazionalità cinese, uno dei quali è stato poi ricoverato in gravi condizioni.

In un caso si sarebbe trattato di una rapina aggravata ai danni danni di uomo che è stato identificato e che risulta privo di permesso di soggiorno. Il secondo episodio ha visto la vittima attinta da un fendente all'altezza del polmone: il ferito si trova in gravi condizioni in ospedale dove è stato portato da connazionali che lo hanno lasciato al pronto soccorso. L'episodio, secondo quanto si spiega in una nota della procura, "potrebbe costituire un regolamento di conti".

Indagini sono in corso per individuare i responsabili delle due aggressioni: la procura ha incarico degli accertamenti il nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale dei carabinieri di Prato.



