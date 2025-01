Firenze, via a tramvia fino a S.Marco,fermata intitolata La Pira

E' entrata in servizio la nuova tratta della linea T2 della tramvia di Firenze che da Peretola prosegue fino a piazza San Marco. Durante l'inaugurazione la sindaca di Firenze, Sara Funaro, ha annunciato che l'ultima fermata, 'San Marco Università' sarà intitolata al sindaco di Firenze Giorgio La Pira.

"Questa è un'inaugurazione alla quale teniamo particolarmente - ha detto Funaro - uno dei momenti cruciali del nostro progetto di andare a unire la città e proiettarla nel futuro attraverso una mobilità sostenibile". Con l'apertura della nuova tratta si aggiungono sei fermate alla T2 Peretola-stazione Smn, allungando il percorso di circa 2,5 km. I tempi di percorrenza previsti da Peretola a San Marco sono di circa 35 minuti. "Abbiamo stimato - ha aggiunto Funaro - che solo questo tratto potrà essere utilizzato da circa 3,5 milioni di passeggeri". Il taglio del nastro si è svolto in piazza San Marco, alla presenza tra gli altri, dell'assessore alla mobilità Andrea Giorgio, del presidente della Toscana Eugenio Giani, dell'amministratore delegato di Gest Denis Ratto, del presidente di Tram Spa Fabrizio Bartaloni e dell'europarlamentare ed ex sindaco Dario Nardella. "Siamo in piazza San Marco - ha detto Funaro - uno dei punti di accesso nel centro storico e una piazza che simbolicamente ricorda uno dei sindaci più amati della nostra città che è Giorgio La Pira. Questa era la sua piazza, la sua casa, per cui questa fermata della tranvia sarà intitolata a Giorgio La Pira. E partendo da La Pira vogliamo intitolare anche altre fermate ad altri sindaci importanti della nostra città, ci sarà un'intitolazione per Mario Fabiani". Infine Funaro ha annunciato l'avvio di altri cantieri. "Da oggi partono anche i lavori delle linee che porteranno a Bagno a Ripoli. Sappiamo che sarà un periodo complicato perché quando ci sono i cantieri è sempre così ma il risultato sarà quello che stiamo vivendo oggi in questo momento di festa".



