Empoli: D'Aversa, ottima gara contro la squadra più in forma

"Un'ottima prestazione contro la squadra più in forma del campionato, c'è solo un po' di rammarico per aver preso gol alla fine del primo tempo. Peccato perché, nonostante la situazione di emergenza potevamo fare ancora meglio, e poi si è fatto male anche Viti". Il tecnico dell'Empoli, Roberto D'Aversa, commenta così la gara con il Bologna.

"Siamo una squadra molto giovane e abbiamo commesso vari errori, ci possiamo stare vista la media di età. Peccato ci sia questo momento di grande emergenza - sottolinea l'allenatore -, basta vedere la distinta della formazione di stasera per capire quanti ragazzi della Primavera siano stati convocati".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA