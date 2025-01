Difficoltà di accesso a 116117 in provincia Arezzo

Difficoltà di accesso al servizio 116117 in alcune zone della Valtiberina e della Valdichiana aretina. Lo riferisce la Asl Toscana sud est a seguito di alcune segnalazioni. "Qualora il servizio di continuità assistenziale non risultasse accessibile tramite il 116117, lo stesso sarà garantito tramite la digitazione del numero unico di emergenza 112" si spiega dalla Asl.

In particolare, alla Asl sono pervenute segnalazioni "di difficoltà di accesso al numero unico per le cure non urgenti 116117 da parte di alcuni cittadini residenti in aree di confine della Valtiberina (frazioni dei comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Sestino) e della Valdichiana Aretina (frazioni del comune di Cortona)". Dalle verifiche fatte dall'azienda sanitaria tutto dipende da "problemi di natura tecnica (di articolazione della rete telefonica), non suscettibili di intervento diretto da parte dell'Asl Toscana sud est". Così chi risiede nelle frazioni interessate dal problema può comporre, spiega la Asl, "il numero unico di emergenza 112 specificando di volersi mettere in contatto con il medico di continuità assistenziale. Questa modalità specifica, a utilizzo esclusivo delle persone per cui il numero unico 116117 per accedere alla ex guardia medica risulti inattivo, è stata pensata per garantire parità di accesso al servizio".



