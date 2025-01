Chiesa della Spina a Pisa aperta al pubblico nei weekend

Fino alla fine di marzo la chiesa di Santa Maria della Spina, gioiello gotico adagiato sulla riva dell'Arno nel centro di Pisa, sarà visitabile gratuitamente nei weekend e resterà aperta al pubblico ogni sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Lo ha reso noto il Comune, proprietario della chiesa, ex luogo di culto spesso utilizzato anche come centro espositivo.

"Nei mesi scorsi di apertura sperimentale - ha detto l'assessore alla cultura Filippo Bedini - abbiamo rilevato una notevole affluenza di visitatori, con una media di accessi che oscilla tra le 600 e le 700 persone al giorno, con il picco raggiunto domenica 29 dicembre, quando si sono registrate 1588 presenze. Per questo abbiamo deciso di offrire nuove occasioni per poter conoscere e apprezzare questo tesoro del patrimonio culturale pisano, che resterà quindi aperto e visitabile gratuitamente tutti i fine settimana fino alla fine di marzo, quando nei giorni del Capodanno Pisano, ospiterà nuovamente l'Infiorata dell'Annunciazione". Da aprile i giorni e gli orari di apertura saranno poi ulteriormente potenziati, conclude Bedini, "con l'obiettivo di una fruizione sempre maggiore e continuativa". Infine, il Comune fa sapere che nell'ultimo semestre del 2024 "la Chiesa della Spina ha fatto registrare complessivamente 45.882 visitatori su un totale di 78 giornate di apertura, con una media di circa 588 accessi giornalieri".

Record di ingressi a dicembre con 10.435 visitatori in 25 giornate di apertura (circa 417 al giorno).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA