Uccise vicino che gli demoliva casa, a giudizio per omicidio

Il gup di Arezzo ha rinviato a giudizio per omicidio volontario Sandro Mugnai, l'artigiano 56enne che il 5 gennaio 2023 uccise il vicino di casa, Gezim Dodoli, 59 anni, che al culmine di una lite intendeva demolirgli la casa con una ruspa, a San Polo di Arezzo. Inizialmente Mugnai era stato accusato di eccesso colposo di legittima difesa ma il gup aveva rinviato gli atti alla procura per la riformulazione del reato. Il processo si aprirà il 15 marzo in corte d'assise.





