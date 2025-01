'Mps valuta l'accordo per Mediobanca'

No comment sia da parte di Mps che di Mediobanca a una possibile operazione finalizzata all'acquisizione totale o parziale di Piazzetta Cuccia da parte della banca senese, di cui ha dato notizia l'agenzia Bloomberg.

Se l'operazione dovesse essere finalizzata, é possibile che Monte dei Paschi di Siena comunichi qualcosa già in mattinata.

Secondo quanto riporta Bloomberg, Mediobanca potrebbe opporsi a qualsiasi mossa di Mps e considerare varie alternative.

Un accordo per Mediobanca potrebbe rappresentare un ulteriore sviluppo nel consolidamento del settore finanziario italiano.

Banco Bpm ha lanciato in novembre un'offerta per Anima Holding, mentre Unicredit ha puntato su Banco Bpm e la tedesca Commerzbank.



