Furto rame su binari, disagi su linea convenzionale Firenze-Roma

Circolazione ferroviaria rallentata questa mattina lungo la linea convenzionale Firenze-Roma tra Compiobbi e Pontassieve (Firenze) a causa di un furto di rame. I problemi alla circolazione sono iniziati attorno alle 4.30 e si sono conclusi poco dopo le 8 con l'intervento dei tecnici di Rfi che hanno ripristinato la piena funzionalità della linea.

Disagi per viaggiatori e pendolari: rallentamenti fino a 20 minuti per due Intercity e fino a 35 per 13 treni Regionali, mentre altri due Regionali hanno subito limitazioni nel percorso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA