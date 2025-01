Famiglia intossicata dal monossido, 4 al pronto soccorso

Quattro persone al pronto soccorso per intossicazione da monossido. E' accaduto questa mattina attorno alle 7 in località Marginone, nel comune di Altopascio (Lucca). I vigili del fuoco sono intervenuti per verificare la presenza di monossido all'interno di un appartamento, abitato da una famiglia di origine senegalese, composta padre, madre e due figli minori, che avevano accusato dei malori. L'uomo e la figlia sono andati in autonomia al pronto soccorso di Pescia (Pistoia), dove i medici hanno rilevato l'intossicazione.

La presenza di monossido nell'abitazione, in camera da letto, è stata confermata dai rilievi dei vigili del fuoco, dovuta, a quanto si apprende, da un braciere con carbone fossile, utilizzato per scaldare l'ambiente. Il personale sanitario ha poi trasportato al pronto soccorso di Lucca per controlli anche la madre ed il figlio.



