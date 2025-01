Boom nascite a ospedale di Cecina, in meno di 48 ore 14 bimbi

Tripudio di fiocchi rosa e azzurri nel reparto di ostetricia dell'ospedale di Cecina, cittadina in provincia di Livorno. In meno di 48 ore, dal 22 al 24 gennaio, sono nate 7 bambine e 7 bambini. L'eccezionale afflusso, unito a quello delle altre degenti, spiega la Asl, ha saturato completamente i letti del reparto tanto che i sanitari hanno dovuto chiedere ospitalità alla pediatria. Non solo, a causa dell'iper afflusso il primario ha dovuto richiamare in servizio il personale sanitario.

"Vorrei ringraziare in primo luogo le pazienti - afferma Stefano Masoni primario di ostetricia e ginecologia di Cecina - che ci hanno accordato la loro fiducia e che credo non siano rimaste deluse dai trattamenti ricevuti. Tra i 14 parti infatti non si è registrato nessun cesareo e i parti sono stati tutti attuati con il ricorso a tecniche ostetriche naturali con ottimi risultati. Ringrazio quindi per questo anche l'eccellente gruppo di ostetriche, coordinate da Cristina Savelli, come pure i medici e il personale tutto della ostetricia, del nido e della pediatra che lavorando instancabilmente a stretto contatto ha permesso di sostenere la grande mole di lavoro. Spero questo costituisca il preludio a un 2025 ricco di soddisfazioni e un'inversione di tendenza rispetto alla denatalità registrata negli ultimi anni".



