Vivaismo, a Pistoia laboratorio per prevenire le patologie

Sorgerà all'interno del parco Gea di Pistoia, l'innovativo laboratorio di autocontrollo sanitario che si occuperà di prevenire le patologie delle piante, certificando le produzioni vivaistiche. Per realizzare 'Pistoia FitoLab', questo il nome della struttura, la Fondazione Caript ha investito 1,5 milioni di euro. A tal fine è stato sottoscritto un accordo tra la stessa Fondazione, la società Pistoia Fitolab e Gea - Green Economy ad Agricolture, ente strumentale di Fondazione Caript, per l'ambito 'green'.

Il progetto è stato illustrato da Luca Gori presidente Fondazione Caript, Alessandro Michelucci presidente Associazione Vivaisti Italiani, Francesco Ferrini presidente Distretto Rurale Vivaistico-Ornamentale della provincia di Pistoia e Giovanni Palchetti presidente Gea. I lavori per la realizzazione del laboratorio, che prevede la costruzione di una struttura all'interno del parco Gea, inizieranno la prossima primavera e termineranno entro l'estate del 2026.

"Questo laboratorio - ha spiegato Gori - segna un passaggio innovativo nel supporto allo sviluppo locale da parte di Fondazione Caript, insieme agli altri attori del territorio. Si interviene per l'intero distretto, attraverso un'azione che mira a rafforzare il ruolo di Pistoia come eccellenza a livello nazionale e internazionale", per la produzione di piante ornamentali. Il nuovo fabbricato, ad alta efficienza energetica, sarà costruito nell'area nord del parco di Gea, adiacente a edifici già presenti, e sarà su un piano unico con una superficie di 350 metri quadri per ospitare laboratorio e uffici. In base all'accordo, l'immobile sarà concesso il locazione per la fase del progetto a Pistoia FitoLab, società partecipata da Associazione vivaisti italiani (capofila), Cia Toscana centro Firenze-Pistoia, Coldiretti e Confagricoltura Pistoia. Pistoia FitoLab, che si trasformerà poi in consorzio no profit, provvederà, completati i lavori, all'allestimento della struttura e alla gestione delle attività. Il laboratorio - è stato spiegato - integrerà le funzioni svolte dal Servizio fitosanitario della Regione Toscana, che ha sede sempre nel parco Gea.



