Tornano le visite all'Isola di Montecristo, 23 date nel 2025

Al via dal 27 gennaio le prenotazioni online, sul sito del Parco nazionale arcipelago toscano, per le visite guidate all'isola di Montecristo. Sono 23 le date disponibili per quest'anno, la prima sabato 22 marzo e l'ultima per domenica 21 settembre.

Il Parco ricorda che ogni data consente la visita a 75 persone, i posti sono complessivamente 1725 e si esauriscono mediamente in una settimana. La visita prevede la partenza da Piombino Marittima e lo scalo a Porto Azzurro sull'Isola d'Elba; in due date - 16 maggio e 13 giugno - partenza ed arrivo saranno da Porto Santo Stefano, con scalo all'Isola del Giglio. Anche per il 2025, al fine di agevolare le prenotazioni dedicate ai residenti nei Comuni delle isole dell'Arcipelago Toscano, si possono prenotare online i 100 posti a loro riservati con riduzione. Tra le novità del 2025, nelle date del 5 aprile e del 7 settembre sarà possibile partecipare ad una escursione speciale che consentirà di raggiungere il Monte della Fortezza (la vetta dell'isola a quota 645 m, la seconda più alta nell'Arcipelago Toscano, dopo il Monte Capanne all'Elba) per un massimo di 12 posti (dei 75 disponibili). Il percorso è impegnativo, è riservato ad escursionisti esperti, ed è attrezzato con cavi e gradini per facilitare la progressione.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA