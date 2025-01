Droni dei vigili del fuoco sorveglieranno Carnevale di Viareggio

Un nuovo sistema di droni, in dotazione ai vigili del fuoco e impiegato per gli appuntamenti romani del Giubileo, sorveglierà dall'alto, in tempo reale, il Carnevale di Viareggio (Lucca). E' una delle misure previste dal Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, riunito questa mattina nel Palazzo del governo e presieduto dal prefetto Giusi Scaduto, per esaminare i profili di safety e security della prossima edizione del Carnevale che partirà sabato 8 febbraio con il primo dei sei corsi mascherati.

Al tavolo tutte le componenti a vario titolo interessate dal già collaudato modello di coordinamento e cooperazione: Comune di Viareggio, forze dell'ordine, capitaneria di porto, vigili del fuoco, Provincia, 118 e Fondazione Carnevale di Viareggio.

Tra le altre misure, l'incremento del numero dei servizi igienici a disposizione del pubblico; il piano sanitario, con la presenza di 9 ambulanze e squadre di soccorritori a piedi dislocate sul circuito nonché l'attivazione in loco di un punto medico avanzato per fornire le prime cure e sgravare il pronto soccorso da accessi non necessari.



