Asl, la Toscana sta per raggiungere il picco di influenza

"Stiamo quasi per raggiungere il picco dell'epidemia di influenza stagionale, ormai da tutti conosciuta come variante australiana, caratterizzata da sintomi comuni a tutte le influenze, prevalentemente respiratori, come tosse, raffreddore, mal di gola, ma anche febbre, stanchezza, vomito e diarrea". Lo afferma Maria Stella Adami, direttrice del Dipartimento di medicina generale dell'Asl Toscana nord-ovest, precisando che l'influenza "può colpire sia giovani che anziani, sia sani sia pazienti fragili e per questi ultimi in particolare è importante la vaccinazione anti influenzale".

Secondo Adami, "è importante per tutti seguire le comuni abitudini di igiene e, siccome l'influenza si tramette da persona a persona anche e soprattutto attraverso le secrezioni nasali, l'uso della mascherina nei luoghi affollati e lavarsi le mani frequentemente sono buone pratiche sempre valide ed efficaci per prevenire il contagio".

Nelle sue fasi iniziali, conclude, "l'influenza viene trattata con gli antipiretici, ovvero medicinali che abbassano la febbre, e i mucolitici, cioè medicinali per fluidificare il muco contro la tosse e solo se l'influenza dovesse avere delle complicazioni, in particolare complicazioni polmonari, il medico valuterà l'opportunità di somministrare al paziente degli antibiotici".



