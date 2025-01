Funaro, linea tram Vacs sarà gratis per due settimane

"Il 25 gennaio è una grande giornata, alle 14:30 inaugureremo la nuova linea, la Vacs, e tra l'altro con una misura che abbiamo deciso di mettere in campo, la linea sarà gratuita per due settimane per tutti i cittadini".

Lo ha annunciato la sindaca di Firenze Sara Funaro, a margine della posa delle pietre d'inciampo dedicate a Fiammetta Moscato e Bruno Moscato. l La decisione di rendere gratuita per due settimane la linea che collega la Fortezza da Basso a piazza San Marco, "è per dare la possibilità - ha aggiunto Funaro - di usufruirne nella maniera migliore possibile" e "per fare in modo che i cittadini possano avere un altro accesso alla nostra città".



