'Effetto natura' su moda junior, tutta monti, fiori, animali

Unicorni, sirene e coniglietti, ma anche stampe di montagne, boschi, prati fioriti e persino cartine topografiche di luoghi speciali. Il pianeta Terra e il mondo animale prendono il sopravvento nelle collezioni di moda junior per l'autunno/inverno 2025/26 in mostra da oggi al 23 gennaio a Firenze per Pitti bimbo 100, un'edizione completamente rinnovata, di soli due giorni, che segna un'apertura del salone a tutto il segmento lifestyle. Ma la moda, tra le 170 aziende presenti, resta il cuore del progetto espositivo.

Molte le aziende che concentrano i loro progetti su materiali sostenibili e di qualità, riciclati o rigenerati, ma anche stampe che ricordano l'importanza del rispetto per la natura e tutto il mondo animale. Tra gli espositori, ad esempio, c'è Dolce & Gabbana, che porta un po' di Sicilia tra le collezioni junior. La linea bimbo ha stampe piazzate che riproducono montagne vertiginose, fuoristrada e zainetti ma c'è anche una nuova fantasia che rende omaggio alle origini del brand: le cartine topografiche del parco dell'Etna, rielaborate in chiave giocosa su parka, T-shirt e accessori. Per la bambina, invece, ci sono stampe di bouquet di margherite e violette su vestiti e gonne di chiffon. Da Bikkembergs già si pensa alle montagne innevate della Milano-Cortina 2026, con il lancio di una capsule in edizione limitata che mixa stile e performance per lo sci (capi tricottati o jacquard e capispalla tecnici). Ma c'è anche ci pensa a materiali green, per sensibilizzare anche i più piccini. Il marchio Bobbin&Tricot ad esempio usa solo cashmere rigenerato invece di quello vergine. Per la prima volta al salone c'è anche Vélocipède, un marchio di New York che utilizza tessuti deadstock per creare pezzi in edizione limitata, realizzati in Portogallo. A tutta natura anche per gli accessori: due brand green come Flower Mountain e Naturino si sono uniti per una capsule che propone sneakers in eco-pelliccia nei colori della Terra, mentre da Boatilus le eco-calzature sono bio-based e soprattutto riciclabili. Anche il marchio Choose Kind pensa come priorità al benessere del pianeta con scarpe, borse e accessori in materiali eco-compatibili e riciclabili. Ne è un esempio il denim Khadi, che è filato a mano nei villaggi indiani. C'è poi Anna und Paul, un marchio specializzato in scarpine per gattonare: in pelle priva di cromo, ogni modello è resistente, traspirante e supersoft. Al salone infine debuttano le sezioni lifestyle, food e beauty: tra gli altri c'è Natch che propone un dentifricio specifico per bambini, testato dalla Nasa, dall'effetto antinfiammatorio, fresco e curativo.



