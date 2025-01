Un'auto, con alimentazione a gasolio, ha preso fuoco in corrispondenza del casello dell'autostrada A1 Impruneta, nel Fiorentino. Non ci sono persone coinvolte. Sul posto stanno intervenendo, dalle 13:50, i vigili del fuoco che hanno estinto le fiamme e hanno effettuato verifiche alle strutture del casello che sono rimaste danneggiate dall'incendio. Sono in corso le operazioni di raffreddamento. Sul posto anche la polizia stradale.



