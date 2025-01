A1 per Bologna chiusa e poi riaperta dopo Calenzano, 8 km coda

Doppio incidente, con conseguenti disagi al traffico per le code formatisi, nel tratto fiorentino dell'A1, in carreggiata nord.

Nella tarda mattinata chiuso e poi riaperto il tratto dell'A1 nel Fiorentino, tra Calenzano e Barberino del Mugello, in direzione Bologna, per un incidente tra tre Tir avvenuto all'interno della Galleria Colle. Aspi segnalava dopo la riapertura 8 chilometri di coda, in direzione nord, con il traffico che viaggia su due corsie: "Ai soli veicoli leggeri diretti verso Bologna e provenienti da Firenze - prosegue Aspi -, si consiglia di uscire a Calenzano, percorrere la Sp8 militare Barberinese e rientrare in A1 a Barberino del Mugello". Una coda di 5 km si era poi formata tra Firenze Scandicci e Calenzano, in corrispondenza dell'uscita obbligatoria di Calenzano.

Nel pomeriggio poi un nuovo incidente, che ha coinvolto tre mezzi pesanti, è avvenuto poco prima delle 18 tra Calenzano e la località Aglio. Quattro i km di incolonnamento del traffico segnalati da Aspi "con tendenza in aumento", consigliato di percorrere la A1 Panoramica. Poco dopo le 19:30, Aspi ha comunicato che l'incidente era stato risolto: "Il traffico scorre su tutte le corsie disponibili e si registra 1 km di coda, con tendenza in diminuzione" . Sul luogo dell'evento intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco che stanno intervenendo con 2 squadre e l'autogru, le pattuglie della Polizia stradale ed il personale della direzione 4/o tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia. In particolare i vigili del fuoco hanno operato per liberare dalla cabina di guida il conducente rimasto incastrato all'interno per consegnarlo al personale sanitario.





