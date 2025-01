Violenza sessuale su due giovani, arrestato a Prato

Un uomo è stato arrestato e portato in carcere a Prato: è accusato di aver abusato sessualmente di due giovani donne - di cui una minore - nell'ambito dell'attività di volontariato che svolge. Non sono stati diffusi età e identità dell'uomo. La misura cautelare della custodia in carcere è stata chiesta e ottenuta dalla procura guidata da Luca Tescaroli, che l'ha ottenuta dal giudice, presumibilmente sulla base del rischio che l'uomo possa fuggire o inquinare le prove.

È la stessa procura a circostanziare in una nota le accuse verso l'uomo, "che ha usato violenza sessuale, mediante induzione, in pregiudizio di due giovani donne, una delle quali minore di età, abusando delle loro condizioni di inferiorità psichica e fisica". Le investigazioni sono state svolte con il supporto della squadra mobile e della polizia municipale di Prato.





