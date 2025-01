Testo, 174 le case editrici per edizione 2025

Il mondo dell'editoria contemporanea torna a ritrovarsi a Firenze per la quarta edizione di 'Testo, come si diventa un libro', fiera ideata dalla libreria fiorentina Todo Modo e organizzata da Pitti Immagine alla Stazione Leopolda dal 28 febbraio al 2 marzo prossimi. Sono 174 le case editrici presenti al salone - 44 sono alla loro prima edizione - oltre 210 ospiti che animeranno più di 200 incontri. 'Stare', ovvero la promozione di un modo di leggere, ascoltare e pensare lento e consapevole, la dichiarazione di intenti della quarta edizione.

Il prologo di questa edizione, affidato ad Alessandro Barbero, si terrà il 27 febbraio al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, che inaugura la sua collaborazione con Testo, e sarà una conversazione tra lo storico e Caterina Soffici a partire da Romanzo russo (Sellerio, 2024). Tra i protagonisti degli incontri figurano Luciano Castellina, Tim Ingold, Tracy Chevalier, Francesco Cista, László Krasznahorkai, Stefano Nazzi, Paul Murray, Max Porter, Liliana Rampello, Emanuele trevi, Chiara Valerio, Burhan Sönmez, Katerina Gordeeva, Mazen Maarouf.

Tra gli omaggi quello per Jane Austen per i 250 anni dalla sua nascita, una retrospettiva sul lavoro di Andrea Camilleri, un incontro su 'Il grande Gatsby' di F.Scott Fitzgerald a 100 anni dalla pubblicazione e un ricordo di Flannery O'Connor e Dolores Prato. Novità di questa edizione un programma di seminari e laboratori guidati da protagonisti del mondo dell'editoria italiana e internazionale, da Luciano Perondi allo studio Maximage, da Sebastian Budgen di Verso Books a Saverio Raimondo.





