Ornella Muti è Angelica nel Gattopardo che debutta a Siena

Ornella Muti sarà Angelica nello spettacolo 'Gattopardo. Il ritorno di Angelica', in prima nazionale al Teatro dei Rinnovati di Siena, l'11, 12 e 13 aprile. Con lei sul palco il direttore artistico dei Teatri di Siena Vincenzo Bocciarelli nel ruolo duplice del Principe Fabrizio di Salina e Tomasi di Lampedusa. Ad impreziosire lo spettacolo, l'emozionante suite coreografica del più prestigioso ensemble di danza storica, la Compagnia Nazionale di Danza Storica diretta da Nino Graziano Luca che riporta in scena i Gran Balli d'epoca, eseguendo valzer, mazurke, quadriglie e controdanze composte dal grande Nino Rota per il film di Visconti.

'Gattopardo: Il Ritorno di Angelica', viene spiegato, si presenta come un'esperienza coinvolgente di parola, danza e musica, che trasporterà il pubblico nelle atmosfere evocative del capolavoro di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Lo spettacolo si concentra su un momento chiave della storia: il ballo con il Principe di Salina, attorno al quale prende vita un flusso di pensieri, sogni e paure della protagonista. In questo spazio sospeso nel tempo, il pubblico avrà accesso al monologo interiore di Angelica, una riflessione profonda che risuona nelle sfide e nelle aspirazioni delle donne di oggi.

Il testo inedito è di Debora Pioli, già autrice per Alessio Boni, Marcello Prayer, Stefania Sandrelli. La scelta di Ornella Muti nel ruolo di Angelica "non è casuale, ma - si sottolinea - frutto di un'attenta ricerca artistica. Francesca Rivelli, in arte Ornella Muti, ha costruito nel corso della sua carriera un'immagine unica di donna forte, raffinata e ribelle, capace di incarnare personaggi femminili di grande complessità e intensità emotiva".



