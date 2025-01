Dà in escandescenze a pronto soccorso di Livorno, denunciato

Ha minacciato il personale sanitario del pronto soccorso di Livorno e danneggiato alcuni arredi e strumentazioni. Per questo un uomo di 45 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato dai carabinieri della compagnia di Livorno. Secondo quanto ricostruito, i militari, arrivati in seguito ad una segnalazione, hanno cercato di calmare l'uomo che si era presentato poco prima nella struttura manifestando uno stato di agitazione psicofisica, probabilmente dovuto all'assunzione di alcol o di altre sostanze alteranti.

Dopo aver chiesto di ricevere farmaci sedativi, forse spazientito per l'attesa, avrebbe cominciato a minacciare il personale preposto al triage per poi colpire il plexiglass del desk di accoglienza danneggiandolo. L'uomo è stato poi fermato e riportato alla calma dai carabinieri, permettendo così l'immediata ripresa delle regolari attività della struttura di primo soccorso. Alla fine è stato denunciato per danneggiamento e minaccia.



