Autisti e controllori aggrediti, a Firenze sciopero bus e tram

Bus e tram a rischio giovedì prossimo, 23 gennaio, a Firenze e provincia. Sciopero di quattro ore proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasport, Faisa Cisal e Cobas di Autolinee Toscane e Gest dopo l'ennesima aggressione avvenuta a bordo della linea 1 della tramvia a Firenze lunedì scorso. "Lo sciopero è stato indetto a causa delle violente e reiterate aggressioni a conducenti bus, conduttori tramvie, controllori, verificatori titoli viaggio e altre tipologie di personale front/line, registrate nella provincia di Firenze", viene spiegato in una nota.

Per quanto riguarda gli autobus, il servizio non sarà garantito dalle 8.30 alle 12.29. Lo stop coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie, operai e impiegati si fermeranno per le ultime quattro ore di lavoro. Sul fronte tramvia, invece, le corse non saranno assicurate dalle ore 20 alle 24 nel rispetto delle fasce di garanzia aziendali.



