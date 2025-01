A Pitti Bimbo cambia tutto, due giorni fiera e apre a lifestyle

Al via domani a Firenze Pitti Bimbo numero 100, oppure 001. L'organizzazione infatti ha deciso di celebrare questo traguardo a doppio zero rivoluzionando completamente la fiera che con un nuovo format riparte dal numero 1. In programma dal 22 al 24 gennaio a Firenze con 170 marchi (65% esteri), sarà una vera e propria prima edizione che non si ferma al fashion ma si allarga a lifestyle, beauty, calzature, accessori, gioielli, editoria e, da questa edizione, anche cibo. Per questa edizione speciale alcuni brand porteranno in Fortezza capi e accessori creati in esclusiva per Pitti Bimbo 100: un prodotto o una mini capsule Limited Edition 100 001 che i buyer potranno scoprire solo partecipando al salone.

"Cambia il mercato, cambia Pitti Bimbo - commenta Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine -. Per questo abbiamo riprogettato il salone con un format più snello, veloce, meno oneroso per i partecipanti. Abbiamo deciso di investire per stare la fianco delle aziende che in questo momento stanno attraversando un momento di grande trasformazione. Vanno in questo senso la scelta di stand preallestiti, meno impegnativi per le aziende, e dell'ingresso libero per accogliere buyer, stampa e influencer".

Intanto c'è un nuovo layout firmato dall'architetto Ilaria Marelli che trasforma la Fortezza da Basso in una città colorata con una promenade e quattro piazze. Poi, le date: il salone si riduce nei tempi, si concentrerà in due giornate per agevolare i buyers e gli espositori. Ci sarà un ospite d'onore a questa edizione: Monnalisa, che porterà a Firenze alcune ambassador, bambine in arrivo da diversi paesi europei con i loro genitori, che terranno una sorta di diario social della loro esperienza al salone.

Tra gli eventi, da segnalare anche nel giorno d'apertura, il concerto delle voci del Piccolo Coro dell'Antoniano, con 40 bambini che canteranno le canzoni dello Zecchino d'Oro (le divise sono firmate dall'azienda Magil).



