A museo La Specola un modello 3D del Maggiolino marmorizzato

Un modello 3D in grande scala del Maggiolino marmorizzato per offrire al pubblico un'esperienza immersiva e sensibilizzare sull'importanza della biodiversità e della sostenibilità ambientale. E' l'installazione 'A Bit of Beetle', realizzata da We rad, agenzia creativa di comunicazione con sede a Firenze, in collaborazione con l'Università di Firenze, e visibile al Museo La Specola dal 23 gennaio fino al 14 febbraio.

Il maggiolino marmorizzato, si spiega, è un coleottero dalle caratteristiche biologiche uniche, ed è una specie a rischio estinzione anche sui lungarni fiorentini. L'installazione propone un modello alto circa un metro che i visitatori possono personalizzare, oppure potranno osservarne meglio i dettagli grazie a video mapping e controller digitali. "L'intento della mostra - spiega Bianca Borri, fondatrice di We Rad - è sensibilizzare e proteggere il nostro patrimonio naturale, mettendo in luce la preoccupante rarefazione del Maggiolino marmorizzato nella città di Firenze, dovuta alla distruzione del suo habitat naturale, come avvenuto la scorsa primavera lungo le rive dell'Arno". "La Specola - afferma David Caramelli, presidente del sistema museale dell'Ateneo fiorentino - torna con piacere ad aprirsi a realtà culturali del territorio, ospitando iniziative rivolte a promuovere la conoscenza del mondo naturale e a sensibilizzare il pubblico sulla necessità di tutelare la biodiversità, in linea con la mission delle nostre esposizioni".



