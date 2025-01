A Livorno statua per Kyra, cagnolina pet therapy amata dalla città

Svelata a Livorno, al parco Lenci di Antignano, una statua in bronzo dedicata a Kyra, cagnolina di pet therapy molto amata in città e diventata simbolo di solidarietà e amore.

Scomparsa nel 2018 all'età di 11 anni, Kyra, trovatella dal carattere docile, è stata la beniamina amata da tanti piccoli alunni durante le visite nelle scuole cittadine e anche un'amica speciale di molti anziani nelle case di riposo, sempre affiancata da Mario Bartoli, suo proprietario, compagno e amico. Dalla scomparsa del figlio Christian, deceduto a 17 anni il 19 gennaio del 1998 per una emorragia cerebrale, Mario Bartoli si è dedicato insieme a Kyra a portare avanti progetti per il sociale in città, oltre ad essere l'autore delle pietre del 'Mare dei Ricordi' alla riva dei bianchi scalini ad Antignano: sassi colorati affidati al mare su cui vengono incisi i nomi delle persone care scomparse.



