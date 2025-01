A Carrara la prima statua dedicata a Che Guevara in Italia

Carrara avrà una statua dedicata a Che Guevara, la prima in Italia si spiega dal Comune dove stamani l'opera è stata presentata. L'inaugurazione il 31 gennaio: la scultura, intitolata 'El Che', sarà collocata sulla scalinata del Baluardo, in una delle zone storiche di Carrara. Il monumento, alto 2,15 metri, in marmo bianco di Carrara con in alto il ritratto di Che Guevara in ferro tratto dalla celebre immagine di Alberto Korda, è opera dello scultore argentino Jorge Romeo.

Il progetto è partito nel 2021 ed è stato portato avanti con una sottoscrizione popolare. A promuovere la realizzazione e la collocazione un comitato coordinato da un esule argentino, Alfredo Helman, e sostenuto da Cgil, Anpi e Arci locali mentre il Comune ha dato il suo patrocinio. Alla presentazione odierna era presente Romeo, l'assessore comunale alla cultura Gea Dazzi, e alcune realtà del territorio che hanno supportato l'iniziativa. "Lavoro qua da tempo - ha spiegato lo scultore - e quando ho proposto al Comune l'idea, ha trovato subito accoglimento. In passato avevamo sentito anche altre comuni, come Viareggio, ma la cosa non era andata a buon fine. Abbiamo iniziato nel 2021 poi, nel corso degli anni, si sono aggiunte altre persone".

"Carrara è 'una piazza grande e generosa' per tutto ciò che dialoga con arte e diritti, con cultura e rivendicazioni sociali - sottolinea Dazzi -. Avere proprio qui una scultura che rappresenti Che Guevara nella sua effige più iconografica e cara a molte generazioni di giovanissimi e meno giovani, credo abbia senso": "Al di là delle molte letture e riletture del personaggio storico, Carrara si farà depositaria del significato più nobile e sempre contemporaneo che il mito di Che Guevara incarna, quello della lotta alle ingiustizie e ai soprusi, quello della libertà dei popoli e della giustizia sociale".

All'inaugurazione annunciata anche l'ambasciatrice della Repubblica di Cuba Mirtha Granda Averhoff. Sempre il 31 si terrà un convegno su Che Guevara: tra gli ospiti lo scrittore Paco Ignacio Taibo in video assieme ad Aleida March, vedova Guevara.





