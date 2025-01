Rapina in sala gioco, titolare ferito con martello

Il titolare di una sala giochi in via Lavagnini a Lastra a Signa (Firenze) è rimasto ferito nel corso di una rapina messa a segno da quattro persone travisate la notte di domenica. Il proprietario, 56 anni, è stato colpito con un martello e una falce: ha riportato un trauma cranico e una profonda ferita a una gamba con una prognosi di 20 giorni ed è stato ricoverato in ospedale. I rapinatori sono scappati con le monete delle slot machine.

I quattro malviventi, secondo quanto ricostruito anche dalle immagini interne di videosorveglianza, sono stati sorpresi dal gestore mentre entravano nella sala gioco. L'uomo ha cercato di allontanarli ed è nata una colluttazione. Il 56enne è stato colpito con una falce alla gamba e con un martello in testa. I malviventi poi si sono spostati nella sala giochi e dopo aver minacciato e costretto a terra l'unico cliente hanno depredato le slot machine, ma nella fuga hanno perso un martello e una falce. Le armi saranno analizzate dalla scientifica dei carabinieri per risalire agli autori della rapina. Al vaglio dei militari anche i filmati del sistema di videosorveglianza cittadino.



