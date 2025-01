Aggressione tra passeggeri su tramvia, colpita anche autista

Aggressione tra passeggeri questo pomeriggio a bordo della linea T1 della tramvia, all'altezza della fermata Arcipressi, coinvolta anche l'autista: nel tentativo di aiutare una donna è stata a sua volta colpita. Il servizio è stato anche interrotto per circa 30 minuti. Tutto è accaduto attorno alle 16.30. Sul posto insieme ai sanitari intervenuta la polizia. L'autista e la passeggera sono state portate in ospedale.

Secondo quanto ricostruito al momento sembra che un passeggero avrebbe dato in escandescenza aggredendo una donna che era a bordo della tramvia, condotta da un'autista.

Quest'ultima avrebbe cercato di difendere la passeggera aprendo la porta del gabbiotto per farla entrare, ma sarebbe stata colpita con un pugno.



