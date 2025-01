Si ustiona mentre è in un bosco della Maremma, grave 65enne

Un uomo di 65 anni è rimasto gravemente ustionato mentre si trovava in una zona boschiva a Paganico, nel comune di Civitella Paganico (Grosseto) in Maremma. Il 65enne si è presentato alla locale postazione infermieristica con ustioni nel 60% del corpo. È stato trasportato in ambulanza fino alla piazzola del Pegaso e poi trasferito con l'elicottero al centro grandi ustionati di Pisa in codice 3. Sul posto anche le forze dell'ordine. Da chiarire la dinamica dell'incidente che ha portato l'uomo ad ustionarsi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA