Fine della Dc e ritorno dei suoi ideali in un saggio di Clementi

RICCARDO CLEMENTI "QUESTA SPLENDIDA INTUIZIONE. LA DC, 30 ANNI DOPO: DISQUISIZIONI SU UN'IDEA DEMOCRATICA CRISTIANA" (LIBRERIAUNIVERSITARIA.IT EDIZIONI, PP.202, EURO 14,90) - Il saggio di Riccardo Clementi, giornalista, professionista della comunicazione aziendale, saggista, mette a confronto 30 voci di autorevoli e attuali personalità della politica, della cultura, della scienza, dell'università, delle istituzioni sulle possibili prospettive di rilancio in politica degli ideali cristiano democratici, attraverso un recupero di convergenze sui valori condivisi.

Dall'analisi dello scioglimento della Dc, alla crisi del pensiero politico, agli spazi plausibili per un rinnovato protagonismo, vi si cimentano, tra i contributi, i pensieri e le opinioni anche quelli di Pier Ferdinando Casini, Maurizio Lupi, Giorgio Silli, Lorenzo Cesa, Pierluigi Castagnetti, Bruno Tabacci, Marco Follini, Lorenzo Dellai, David Ermini, Paolo Pombeni, Leonardo Bianchi, Patrizia Giunti e di molti altri esponenti dell'area. L'opera, che prende le mosse dai tre decenni di tramonto della Dc, si compone di una sezione introduttiva dell'autore, di una premessa di Andrea Peverada, di una sessione di interviste e di tre grandi capitoli - intitolati 'Le ragioni e il primato della politica, il valore di un impegno democratico e cristiano', 'Il senso dei partiti, la crisi del sistema, il futuro delle democrazie', 'Riscoprire la laicità illuminata, forgiare pensiero politico, ricostruire speranza' -, seguiti dalle conclusioni dello stesso Clementi arricchite dall'epilogo di Riccardo Saccenti e, infine, dalla postilla di Carlo Fracanzani.

"Il libro non è un'operazione di nostalgia - spiega Clementi - ma la volontà di riaffermare che il pensiero non è mai perdente e che, anche quando appare minoritario nei numeri, può rivelarsi lievito in grado di produrre, in silenzio e con il tempo, fermento salvifico per la politica e per la società. Con questo volume, dunque, ho cercato di indagare non tanto le cause della fine della DC, che sono comunque ampio oggetto di analisi, quanto degli oscuri anfratti in cui si è inabissato il pensiero politico". Il saggio è uscito gli ultimi giorni del 2024, al termine dei 30 anni dallo scioglimento della DC, e all'alba del Giubileo 2025, non a caso riassunto nel motto 'Pellegrini di speranza'. Il libro, afferma un comunicato, si pone così come uno dei più estesi testi che elabora riflessioni intorno alla fine della Democrazia Cristiana a 30 anni dallo scioglimento.





