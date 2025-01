Scomparso nel Senese, ritrovato con l'auto guasta nei boschi

Le ricerche per un uomo di 74 anni scomparso nella provincia di Siena si sono risolte nel suo ritrovamento, la notte scorsa, in una zona impervia vicina a Poggibonsi. Era rimasto fermo con l'auto guasta in località Cinciano, zona di boschi, e da lì non riusciva a chiedere soccorso. La famiglia, ignorando dove si trovasse, ha dato l'allarme alle autorità ed è partito il piano di ricerca.

I vigili del fuoco sono intervenuti dalle 21,45 di ieri sera, le ricerche sono terminate alle 2,20 con il suo ritrovamento.

Era in discrete condizioni di salute, riferiscono i pompieri, ed è stato accompagnato dalle squadre lungo la strada principale dove lo aspettavano i familiari.



